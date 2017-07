Pildid ja video: Hamburgi tänavatel liikusid sajad «zombid»

Väljaastujate «hall mass» liikus kesklinnas ning meedia kirjutas, et tegemist oleks nagu stseenidega 1968. aasta õudusfilmist «Night of the Living Dead», edastab The Sun.

Vasakpoolsete vaadetega aktivistid olid end «Tere tulemast põrgusse» sündmuse puhuks halli saviga kokku määrinud. tegemist oli kuntiprojektiga «1000 Gestalten» ehk 1000 figuuri.

«Zombide» protest Hamburgis / arkus Heine/imago/Markus Heine/Scanpix

Keskväljakul viskasid «hallid» endalt riided seljast, nad jäid alasti või oma tavalisse värvilisse rõivastusse.

«Meie protesti eesmärgiks on teha Hamburgist nii vanade kui uute kapitalistide vastase võitluse keskus. Loodame, et inimesed hakkaksid uuesti poliitikasse sekkuma, et nad lõhuksid neid ümbritsevad ahelad,» teatas selle protesti üks korraldajatest Catalina Lopez.

Ta lisas, et ühiskonnakorraldus ja poliitika on muutnud inimesed elavateks surnuteks, keda juhitakse nagu nukke ja kelle suu üritatakse sulgeda, kuid sellega ei tohi leppida.

Hamburgis on G20 tippkohtumise eel leidnud aset mitmeid vägivallajuhtumeid, protestijad on süüdanud politseiautosid ja saboteerinud rongirööpaid.

Hamburgi lähedal asuva Rostocki politsei konfiskeeris mitme haarangu käigus kodus valmistatud relvi ja pesapallikurikaid.

«Meie poolt konfiskeeritud relvad on vaid väike osa sellest, mida võib Hamburgis ja selle lähedal majades, keldrites ja garaažides leida,» teatas Hamburgi kriminaalpolitsei juht Jan Hieber.

Politsei oli eile sunnitud protestijate vastu laskma käiku veekahurid ja piprasprei.

Saksa kantsler Angela Merkel sõnas, et ta saab protsetijate sõnumist ja meeleolust aru, kuid oma seisukohti saab edastada ka rahulikul viisil, mitte vägivalla abil.

1999. aastal asutatud G20 (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors — Kahekümne Rahandusministri ja Keskpangajuhi Grupp) on foorum, kus tööstusriigid ja areneva majandusega riigid arutavad maailmamajanduse küsimusi.

G20 liikmed on: Argentina, Austraalia, Brasiilia, Euroopa Liit, Hiina, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Mehhiko, Prantsusmaa, Saksamaa, Saudi Araabia, Türgi, Suurbritannia, USA ja Venemaa.