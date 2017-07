Nimed Karl ja Kati on out! Loe, millised kosmilised nimed on need kuulsused oma lastele pannud!

Marilyn Jurmani perre sündis kevadel tütar, kes sai nimeks - Rumi. See on Jaapani naisenimi ning selle tähendus sõltub kanji märkidest, millega see on kirja pandud. Kanji on jaapani kiri, mis pärineb Hiina kirjast ja koosneb logogrammidest ja milles kirjutatakse enamasti sõnatüved. Inimeste nimed on Jaapanis reeglina Kanjis.

Nii võib Rumi tähendada ilu 留美, lasuriiti 瑠美, kulgemist 流美 või vee voolamist 流水.

Mais emaks saanud moelooja Liisi Eesmaa (33) on elukaaslase Madis Ligemaga (30) pojale lõpuks sobiva nime nuputanud. Põnn kannab igavesti iidset ja väge täis nime – Kuu!

Stig ja Karina Rästa panid tütrele nimeks Lumi. Ken Saani tütre nimeks on sarnaselt Lumi Lulu.

Anni ja Tomi Rahula said suvehakul oma esimese ühise lapse, kellele sai nimeks Rubi. See on Hispaania ja Jaapani naisenimi ning selle tähendus on kanji märkides ilus.

Toomas ja Triin Luhatsi perre sündis eelmise aasta lõpus tütar, kellele sai nimeks Lorelei, mis on Saksa nimi. See pärineb legendist, mis räägib teenijast, kes Reini jõe äärsel kaldal elas ning oma lauluga kalamehi surma meelitas. Legend on sünge, aga nimi on ilus!