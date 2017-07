Video: keenlanna grupivägistati ta pulmapäeval ja ta mees suri vingumürgistusse

Gobanga ja ta kihlatu Harry pidid abielluma Nairobi Kõigi pühakute kirikus, kuid nii peigmehe kui pulmakülaliste imestuseks ei ilmunud pruut kohale, edastab BBC.

«Märkasin pulmapäevale eelnenud päeva hilisõhtul, et Harry oli osa oma pulmaülikonnast minu juurde jätnud, kaasa arvatud lipsu. Minu juures ööbis sõbranna, kes lubas mehe rõivad talle ära viia. Saatsin ta varahommikul bussile ja jalutasin koju tagasi,» meenutas naine.

Kuid Gobanga ei jõudnud koju, vaid läheduses olnud mees haaras temast kinni ja tõmbas ta autosse, kus oli veel kaks meest. Naise meenutuse kohaselt juhtus kõik sekundite jooksul.

Gobanga sõnul pandi talle mingi kalts suhu, et ta karjuma ei hakkaks. Ta oli hirmul, kuna arvas, et mehed tapavad ta.

Naisel õnnestus kalts keele abil suust välja lükata ja ta sõnas meestele, et on tema pulmapäev ja ta palus neid, et nad ta vabastaksid. Üks meestest lõi teda ja sõnas, et kui ta allub neile, siis ta võibolla jääb ellu.

Mehed asusid naist vägistama ja kui naine ei soovinud ühe mehe peenist suhu võtta, siis pussitati teda kõhtu. Mehed vägistasid kordamööda naist ja viskasid ta lõpuks sõitvast autost teeäärde.

Kohalikud elanikud nägid autost välja kukkunud ja vigastatud naist, arvates et ta on surnud. Nad viisid teda juba surnukuuri, kui ta teadvusele tuli.

Politsei viis vigastatud naise Nairobi suurimasse riikliku haiglasse, kus ta teatas, et täna oleks ta pidanud abielluma, kuid sattus vägistajate kätte.

Haigla uurimine näitas, et seda naist oodati Nairobi Kõigi pühakute kirikus, kuid ta ei ilmunud oma laulatusele. Kui pere teada sai, mis temaga juhtus, kiirustasid nad haiglasse, peigmees võttis ka ta pruutkleidi kaasa.

Arstid vaatasid naise läbi ja teatasid, et kuna pussitamishaav läbistas emakaseina, siis ei ole tal võimalik lapsi saada.

Naisele anti vägistamise tõttu mitmeid ravimeid, ka võimaliku raseduse katkestamiseks mõeldud ravimit.

Keenlanna kihlatu kinnitas, et ta tahab ikka temaga abielluda, hoolimata juhtunus ja arstide hoiatusest, et ta ei saa lapsi. Terry Gobana ja ta kihlatu abiellusid seitse kuud pärast vägistamisjuhtumit, nende abielu sõlmiti 2005. aasta juulis.

Nad läksid pulmareisile, kuid 29 päeva pärast sealt tagasi saabumist juhtus õnnetus. Oli jahe õhtu ja naise abikaasa pani magamistuppa lisasoojusallika. Neil mõlema hakkas halb ja helistada naabrile, paludes ta abi.

Naine nägi, et ta mees lamab maas ja ei liiguta ning tal endal oli väga halb. Naaber kutsus kiirabi, mis viis mehe haiglasse, kuid arstid ei suutnud teda päästa. Uurimine näitas, et paar sai lisasoojusallika tõttu vingumürgistuse.

Osa sõpru ja lähedasi süüdistasid naist oma mehe surmas, teised aga toetasid. Sõprade ringis oli ka Tonny Gobanga, kes naist toetas ja lõpuks nad armusid. Mehe pere oli alguses nende suhte vastu naist tabanud õnnetuste tõttu, kuid paar abiellus lõpuks, pulmas oli 800 külalist.

Terry Gobanga oli üks aasta abielus olnud kui ta rasestus, kuigi arstid olid talle öelnud, et ta ei saa lapsi. Rasedus kulges normaalselt ja ta sünnitas tütar Tehille. Neli aastat hiljem sündis teine tütar Towdah.

Terry Gobanga, ta mees Tonny Gobanga ning nende tütred Tehille ja Towdah / Twitter.com

Terry Gobanga kirjutas oma karmidest kogemustest raamatu «Crawling out of Darkness» (Pimedust väljaroomamine) ja ta asutas vägistamisohvreid abistava organisatsiooni. Samuti on ta tuntud pastor ning tele- ja raadiosaatejuht.

Naise sõnul on ta oma vägistajatele andestanud. Ta läbis kõik vägistamise ja leinaga kaasnenud segaduse ja kurbuse etapid, tulles katsumustest tugevamana välja.

Terry Gobanga Twitter.