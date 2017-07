Hannes Võrnol näpud põhjas? Ettevõtte käive ja kasum kuivasid kokku

2016. aastal oli Hannes Võrno ettevõtte põhitegevuseks esinemised televisioonis, seminaridel ja koolitustel. Suurimad kliendid olid Ruudu Produtsendid OÜ, Teater OÜ ja Maagiline Ruum OÜ, kirjutab Ärileht.

Hannes Võrno pääses hiljuti meediaveergudele muuhulgas seetõttu, et jättis oma eks-naisele Häli Veskarule maksmata 40 000 eurot, mis too nende endise ühise eluaseme alla oli paigutanud. Pärast LP-s ilmunud emotsinaalset intervjuud otsustas Võrno summa siiski ära maksta. Ta vabandas, et seda varem teinud ei olnud.