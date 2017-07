47-aastane Jennifer Lopez välgatas esinemise ajal enda kuulsat tagumikku!

Steven Ferdman/Steven Ferdman/Sipa USA / Scanpix / Jennifer Lopez

Jennifer Lopez juba teab, kuidas võluda. 47-aastane lauljanna esines New Yorgis iseseisvuspäeval toimunud kontserdil. Koos oma tantsupoistega esitas ta kuuma lavashow, vahetades mitmel korral oma seksikaid esinemiskostüüme, vahendab Daily Mail.

Jennifer Lopez / Steven Ferdman/ Sipa USA / Scanpix

Kaksikute ema on oma tagumise poole kindlustanud ära 27 miljoni dollarile! Naine on koos olnud mitmete kuulsate staaridega nagu näitleja Ben Afflecki, räppari Sean Combsiga ning laulja ja pikaaegse sõbra Marc Anthonyga, kellega on lauljannal ühised lapsed, poeg Maximilian David ja tütar Emme Maribel.