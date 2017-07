Marian Võsumets: Eesti fitnessi suur sefiiridraama

«Kuidas saada sellist vormi nagu minul – sööge sefiiri!» seisis pildiallkirjas. Lisaks teatas uhke jõusaalivormiga meesterahvas, et «suhkru pealt tuleb lihast nii, et ei jaksa enam suuremaid riideid osta ja tuleb trenniga koomale tõmmata.»

Selline huumor pahandas väga ühte Eesti edukaimat bikiinifitnessi võistlejat, kes leidis, et rämpstoidu promomine pole teps mitte eeskujulik ega saanud aru, mida üldse antud sõnavõtuga tõestada taheti. Vaidlus võttis kiirelt tuld ning õige pea kõlasid juba süüdistused laste ahvatlemises rasvumisele, toitude tembeldamine roppustega ja maailmalõpp üleüldiselt.

Et mitte tõdeda fakti, et võistlussportlaste dieet ongi kordades rangem kui isegi edasijõudnud harrastajatel – eriti sellise ala puhul nagu kulturism ja fitness, kus visuaal ongi A ja O – jaguneti leeridesse ja võitlus jätkus. Maad võttis mastaapne mõistupiltide postitamine ja paljud trendiloojad kaotasid ustavaid jälgijaid. Tõeline sotsiaalmeediasõda! Haara ainult popkorn (või sefiir) ja võta mugav asend sisse.

Kirsiks tordil kujunes Bonsuna-nimelise jõusaalihuntide seltskonna Facebooki otseülekanne pealkirjaga «Sefiir on parem kui steroid». Live ülekandes tehti jõusaalis sefiirikarpide vahel trenni, kiideti toodangut ja vastati kollektiivselt vaatajaküsimustele. Armas lugeja, kas sa juba nutad või naerad?

Bonsuna / screenshot

Jah, paraku on toidupaanika Eestisse jõudnud. Mida tohib süüa ja mida mitte? Ma pole sugugi kindel, et nn inspiratsioonilehed Instagramis oma eesmärki täidavad või seda üldse kunagi teinud on. Sest huumori ja tõsieludraama hammasrataste vahele jäävad teismelised neiud, kes tahaksid iga päev ringi käia fitnessvõistleja kehaga ning soovivad saada täpse makrotoitainete vahekorraga menüüd. Hirm tuleb peale, sest 15-aastasena võiks ikka poistega kinos käia, mitte kodus toitu kaaluda. Kõige kurvem on see, et kelleltki sellise kava lõpuks ikka saab.

Loomulikult tegi loo alguses mainitud pildiblogija nalja. Kusjuures väga tervemõistuslikku nalja, sest kogu fitnessipaanika ongi juba pehmelt öeldes koomiliseks muutunud. Ma ei pea siinkohal silmas võistlussportlasi, kes teavad väga täpselt mida ja milleks nad teevad. Pean silmas pealiskaudseid trendijärgijaid, kellele piisab nn stardipaketist (värvilised trenniriided, Instagrami konto ja kilo valgupulbrit), et end parema inimesena tunda. Samas peavad nemad üleval tervet tööstusharu, mis on ju ka märkimisväärne saavutus.

Õnneks on kogu loos ka võitja. See on Vahvlihaldjate-nimeline kodumaine väikeäri, kes valmistab muuhulgas ka sefiiri. Nende karbitäiest lugu süttis ning nutikate turundajatena palistas Vahvlihaldjate toodang sotsiaalmeedias kogu heitluse kulgu. Sadade kommentaaridena otsitakse nüüd nende asukohta, et letid sefiirist tühjaks osta. Tubli töö!

Marian Võsumets / Meisi Volt

Marian Võsumets on Postimehe ajakirjanik, treener ja fitnessblogija (marianfitness.ee), kes jagab suve jooksul Elu24 lugejatega tervisliku elustiili soovitusi ja enda teekonda treeningutel.