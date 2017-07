Kurioosne juhtum Helsingis: päästjad vabastasid monumendi ja kalju vahele kinni jäänu

Iltasanomat.fi teatel sai päästeteenistus täna kell 12.18 teate, et sõjaaja naiste kangelaslikkuse auks püstitatud monumendi juures on inimene hädas.

Helsingi päästeteenistuse juhi Vesa Paatelma teatel oli tegemist mehega, kelle mobiiltelefon kukkus mälestusmärgi ja kalju vahelisse avasse ning ta üritas seda kätte saada, kuid jäi sinna kätt- ja jalgapidi kinni.

Paatelma sõnul ei olnud selle mehe päästeoperatsioon just kergemate killast.

«Olime suure dilemma ees, kuidas see meest saada kätte nii, et ta vigastada ei saaks. Meil kulus ta vabastamiseks pool tundi. Ta pääses peaaegu tervena, sai küll väikeseid vigastusi, kuid need olid pindmised. Tähtsad elundid kannatada ei saanud. Meie andmetel oli ta mälestussamba ja kalju vahel lõksus alla ühe tunni,» teatas Paatelma.

Päästejuht ei osanud öelda, kuidas mees sinna lõksu jäi ja miks ta oma jõuga vabaks ei pääsenud.

«Kasutasime hüdraulikat, meil tuli teda natuke tõsta ja kiviosasid eemaldada, et käsi ja jalg vigastamata kätte saada,» lisas päästja.

Paatelma sõnul peavad nad aegajal päästma mõne inimese, kes on kuhugi kinni jäänud, kuid varem ei ole nad pidanud päästma ausamba ja kalju vahele jäänut.