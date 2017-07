Eestist pärit maailmarändur Meigo Märk teeb ajalugu!

27-aastane Lihulast pärit Meigo alustas oma ümbermaailmarännakut 2014. aastal Laagri bussipeatusest 11. mai õhtul. Tänaseks on noormees ära kõndinud ligi 16 000 kilomeetrit ja läbinud 21 riiki.

Mõned põnevad faktid Meigo jalgsi ümbermaailma retke kohta, vahendab ajaleht Lihula Teataja.

Üle 600 juhi on peatanud oma mootorrattad, autod, hobuvankrid või rekkad, sooviga Meigole küüti pakkuda, kuid sellest on ta alati keeldunud.seal

Kõige kauem on Meigo jalutanud läbi India, mis on siiani ka kõige suurem riik, mida ta on jalgsi läbinud. Võrreldes Eesti pindalaga on India 72,5 korda suurem. «Jalutasin seal üle 3545 kilomeetri, milleks kulus mul 7 kuud.» kirjutab Meigo.

Keskmiselt jalutab maailmarändur ühes päevas 30-40 kilomeetrit.

Maksimaalselt on mees päeva jooksul jalgsi läbinud 54 km.

Meigo seljakoti raskus on olenevalt aastaajast ja kliimast varieerunud 7 kg kuni 22 kg.

Praeguseks on ta elanud ja ööbinud kokku rohkem kui 145 erinevas kodus koos kohalike peredega! Seda nii maailma suuremates linnades nagu Mumbai, Istanbul ja New Delhi kui ka sügaval Nepali mägidžunglis väikeses bambushütis, kus oli ta mitu nädalat.

Meigo on elanud koos materiaalselt väga jõukate peredega – miljonäridega, kuid viibinud samas ka oluliselt vaesemas piirkonnas, elades väikeses 6x6m toas koos üheksa inimese, kahe koera ja kahe kassiga.

Samuti on mees ööbinud Nepali politseibaasis, haiglas, erinevates templites, koolimajas, mungakloostris, India sõjaväebaasis, tühjades majades, parkides, Iraani kiirabibaasis, hotellides, lageda taeva all Türgis ja ühe kiriku külalistemajas.

Rohkem kui 250 ööd on Meigo ööbinud erinevate puude ja põõsaste vahel väikeses vihmakindlas telgis.

2015. aasta veebruaris jalutas ja telkis rändur mitu nädalat lumistes Türgimaa mägedes, seda kuni -17 kraadise külmaga.

Indias jalutasin mitu nädalat kuni 42 kraadise kuumusega.

Kolmel korral (Slovakkias ja Indias) on tahetud Meigot röövida, kuid see pole neil siiski õnnestunud.

Mis oli see põhjus, miks noor mees otsustas võtta ette selle pöörase julge teekonna? Meigo on kirjutanud sellest oma blogis järgnevalt:

«Suur soov ja unistus on jalutada minimaalselt planeet Maa ekvaatori pikkus, milleks on 40 075 kilomeetrit. Selleks peaks mul kokku kuluma 8-10 aastat. Armastan väga loodust, inimesi, liikumist ja pidevat muutust. Ainuüksi jalutada tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid erinevas looduses, erinevatel teedel – mägedes, suurtel lagendikel, metsades, kõrbetes, mere ja jõe ääres …ning seda kõike koos kõrvetava Päikese, vihma või lumega. Jalutada läbi sadade erinevate külade ja linnade ning näha tuhandete ja tuhandete ja tuhandete erinevate inimeste silmi – näha nende naeratusi ja tunda emotsioone nende igapäeva eludes. Tunnen, et kõik see muudab mind rikkamaks ränduriks, rikkamaks inimeseks. Salvestan kohalikke laule, muusikat, audioblogi ja loodushelisid. Kogun ka parimaid lugusid inimeste eludest.» Meigo on öelnud: «Kohtuda ja olla koos inimestega, kes on palju paremad ja õnnelikumad kui mina – see annab ka mulle väga palju inspiratsiooni, motivatsiooni ja energiat, et muutuda paremaks.» on Meigo kirjutanud enda rännakust.





Praegu on Meigo jõudnud Malaisiasse, kus on ligi 32 soojakraadi. Kuidas leevendab kuumust kogenud rännupoiss, vaata allolevast videost:





«Ma usun, et kõik mida me oleme oma elus näinud ja tundnud on endiselt meie südametes ja meie silmades. Iga päev näen ma sadasid silmasid ja tunnetan sadu südameid. Nii palju kogemusi, nii palju lugusid. Tunnen, et muutun rikkamaks. Ja iga päev kohtan inimesi, kes on paremad ja õnnelikumad kui mina. See annab mulle väga palju inspiratsiooni ja motivatsiooni muutuda paremaks ja õnnelikumaks. Aitäh Sulle Elu - tõesti suurim au ja privileeg on olla elus, eksisteerida, elada, olla tänulik ja hoolida.» kirjutab Meigo.

Vaata videot, mida rääkis Meigo Märk Vietnami telekanalis: