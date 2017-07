Video: Hiinas leiti 5000 aasta vanused «hiiglased»

Shandongi provintsist leitud skelettide mõõtmine näitas, et üks aastasadu tagasi maetud meestest oli 190-sentimeetrine ning teised 180 sentimeetrit ja üle selle, edastab chinadaily.com.cn.

Hiinas Shandongis leiti 5000 aastat tagasi maetud «hiiglased» / Kuvatõmmis/Youtube

«Me mõõtsime skelette, kuid elusana võisid need mehed veelgi pikemad olla,» teatas Shandongi ülikooli arheoloogiaosakonna juht Fang Hui.

Hiinas Shandongi provintsis leiti 5000 aastat tagasi maetud «hiiglased» / Kuvatõmmis/Youtube

Hiina arheoloogid on Shandongi provintsi pealinna Jinani lähedal Jiaojias teinud väljakaevamisi alates 2016. aastast ning nad on leidnud 104 hoonet, 205 hauda ja 20 ohvriandide auku.

Hiinas Shandongi provintsis toimuvad väljakaevamised / Kuvatõmmis/Youtube

Uurijate sõnul eksisteeris seal hilisel kiviajal Longshani kultuur. Kollase jõe äärsetel aladel olnud kultuur sai oma nimetuse Longshani mäe järgi.

«Seal on maaharimiseks sobivad maad, see lubab oletada, et sealsed elanikud said suuri saake ja neil oli palju süüa. Hea toitumus tagas pika kasvu ja tugevuse,» selgitasid arheoloogid.

Väljakaevamised näitasid, et põhiliselt kasvatati hirssi ja peeti sigu. Viiteid neile kahele põllumajandustootele on leitud haudadest.

Arheoloog Fang Hui teatel olid pikka kasvu mehed maetud korralikesse haudadesse, neil oli kaasas hauapanuseid, sealhulgas ka toitu. Ta arvab, et tegemist oli selle hõimu eliidi hulka kuulunud meestega, kes oma staatuse tõttu said rohkem süüa.

Hiina geneetikute teatel on ka tänapäeval Shandongi provintsis elavad inimesed Hiina teistes osades elavate inimestega võrreldes pikemat kasvu.

Ajaloost on teada, et Shandongist pärit kuulus filosoof Kong Fuzi (Confucius, 551 – 479 eKr) oli umbes 190-sentimeetrine.

2015. aasta statistika järgi oli Shandongi meeste keskmine kasv 1,753 meetrit, samas kui Hiina keskmine oli 1,72 meetrit.

Väljakaevamispaigast leitud majajäänused näitasid, et sealsed inimesed olid võrdlemisi jõukad ja elasid külluses. Naad tegelesid käsitööga, sest paigast leiti mitmesugust mustrilist keraamikat ja ehteid.

5000 aastat tagasi oli Shandongi põhjaala poliitika, majanduse ja kultuuri keskus, sellele viitavad mitmed savitahvlitele tehtud kirjutised.

Paigast leiti viiteid ka hõimusisestele vastuoludele ja võitlusele, sest osade maetute luudel on vigastusi, mis tekkisid rünnaku tagajärjel.