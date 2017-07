Seksikas lauljanna Tuuli Rand leidis armastuse!

«Jah, minu elus on praegu armastus ja see on paganama hea. Seda tasub hoida» räägib Tuuli Naistelehes. 27-aastane Tuuli õpib alates eelmisest sügisest BFM-is reklaami ja imagoloogia erialal. Naine on aasta-taguses intervjuus Õhtulehele öelnud: «Reklaam huvitab mind päris palju ja eks muusikuna olen ma sellega ka seotud.» Tuuli, kes esineb artistinime Windy Beach all, on alati pannud imagoloogiale rõhku. «Eestis on see muusikute seas veel beebikingades ja seda pole eriti palju tehtud. Olen ise palju uurinud ja tahaksin veel rohkem teadmisi saada.»