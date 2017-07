Mees peksis oma naist vahukulbiga, kuna naine oli liiga rahulik ja tasakaalukas

Varasemal ajal tekkis 33-aastase mehe ja ta samavana naise vahel alati tüli, kui mees joobnuna koju tuli, edastab Siberian Times.

Kuid nüüd oli joobes mees naise rahulikkusest häiritud ja ta haaras vahukulbi, millega pekstes tekitas naisele mitu luumurdu.

Vahukulp / wikipedia.org

Mees sõnas hiljem politseile, et naine näägutas ta kallal alatasa ning kritiseeris tema tegevust ja arusaamasid.

Naine oli hakanud võtma antidepressante, mis ta rahulikumaks tegid, kuid mees pidas seda ohu märgiks.

Politsei arvates oli mees oli nagu transis, kui ta naist peksis, ta ärkas sellest siis, kui märkas maas lamavat, oigavat ja verist naist ning ta kutsus kiiresti kiirabi ja naine toimetati haiglasse.

Arstid said aru, et see naine oli perevägivalla ohver ja nad teatasid temast politseile. Politsei arrateeris naist peksnud mehe, talle esitati süüdistus vägivallas ning süüdi mõistmisel võidakse talle määrata kuni viie aasta pikkune vangistus.

«Naine ärritus alati, kui ta mees joobes koju tuli. Rahulikumaks muutumiseks lasi ta arstil endale depressiooniravimeid kirjutada. Nii juhtuski, et kui mees jälle joobes koju saabus, ei reageerinud naine enam provokatsioonile. Mees ei saanud enam näidata, et tal on naise üle võim ja see ärritas teda,» selgitas politsei esindaja.

Naist peksund mees peab lähiajal kohtu ette astuma.