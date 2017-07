Palju õnne! Grete Šadeiko sai emaks ja pani lapsele vahva nime!

Grete postitas oma Instagrami kontole hiljuti imelise foto, kus ta poseerib koos kaaslase, Ameerika jalgpalluri, Robert Griffin III-ga, hoides käes vastsündinud beebit. Postituses seisab kirjas: «2. juulil sündis meie väike ingel. Ma ei oleks seda suutnud, ilma meheta enda kõrval – ta on minu tugi. Kogu selle valu kõrval on ta mind proovinud panna naerma, et me sellest koos läbi saaksime. Sa väärid medalit, kallis! Tere tulemast maailmasse, Gloria Griffin. Sa oled väga armastatud oma isa ja minu poolt.»

Palju õnne ka Elu24 toimetuse poolt!