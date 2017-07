Pildid ja video: Iraanis toimus Trumpi pilavate karikatuuride võistlus

Võistluse korraldajate sõnul said nad erinevatest riikidest pilte, millel kujutatu oli nutikast satiirist kuni brutaalselt julmani, edastab The Telegraph.

Iraanis toimus Donald Trumpi pilavate karikatuuride võistlus / ATTA KENARE/AFP/Scanpix

Võidu sai Iraani karikaturisti Hadi Asadi karikatuur, millel on Trumpi kujutatud kandmas dollaritest pintsakut, ta juuksed põlevad ja tal on ees hunnik raamatuid, mida ta soovib hävitada. Karikaturist sai autasuks 1500 dollarit.

«Näitasin, kuidas Trump vilistab kultuursusele ja kultuurile, sest talle on tähtis vaid äritegemine, raha ja võimuiha, mis võib viia sõjani,» selgitas iraanlane.

Nüüdse karikatuurivõistluse korraldajad on varem teinud samasugused võistlusi, milles on pilatud äärmusrühmitust Islamiriik ja holokausti. Nende arvates kehtivad läänes avaliku arvamuse ja vaba sõna suhtes topeltstandardid.

Ühe korraldaja Masuod Shojai Tabatabaei teatel ei saanud nad Trumpi möödalaskmistele selga keerata, vaid tahtsid need pilapiltide abil esile tuua.

Nimetatud võistlusel on näiteks veel üks karikatuur, millel Trumpi nägu on pandud New Yorgi Vabadussambale, näkku on joonistatud Adolf Hitleri harjasvunts.

Karikatuuride teemadeks olid veel Trumpi seksistlik suhtumine naistesse, ta meediarünnakud, kummalised tviidid ja USA-Mehhiko piirile müüri ehitamine.

Karikatuurivõistluse tööde näitus, mis kannab pealkirja «Trumpism», avati sel esmaspäeval Teheranis. Võistlusel osales 1614 karikaturisti, kelle seas oli nii iraanlasi kui teiste riikide, eelkõige USA ja Suurbritannia esindajaid.