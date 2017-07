Kirsti Valdstein-Timmer: kohutav, et naised kaotavad suhetes iseenda ja püüavad vastata naise ideaalile!

Kahe lapse ema ja legendaarne raadio- ja teleajakirjanikku Kirsti Valdstein-Timmerit kurvastab see, et naised end suhtes ära kaotavad ja unustavad selle, mis õnnelikuks teeb: «On kohutav, et naised kaotavad suhetes iseenda ja püüavad vastata mehe ideaalile.»

Loe pikemat artiklit Naistelehes.