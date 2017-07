Brasiilias sai emaüsas olnud laps kuulist vigastada, kuid jäi ellu

Brasiillanna Claudineia dos Santos Melo rasedus oli jõudnud üheksanda kuuni, kui ta 30. juunil Rio de Janeiros sattus gängide vahelisse tulistamisse, jäädes kuuli ette, edastab The Telegraph.

Claudineia dos Santos Melo / Claudineia dos Santos Melo/AP/Scanpix

Tulistamisjuhtum leidis aset, mil ta oli sündimata pojale Rio de Janeiro eeslinnas Duque de Caxias ostmas beebiriideid.

Arstide sõnul said ema ja laps kiiresi abi ning see tõenäoliselt päästis nende elu. Ema seisund on stabiilne ja ta paraneb. Keisrilõikega ilmale aidatud poisi, kes sai nimeks Arthur, seisund on raskem, kuid arstid loodavad parimat.

Günekoloog José Carlos Oliveira arvates on Arthuri elutahe väga suur, kuid samas on ta ellujäämine suur ime.

«Lapsel on vigastuse tõttu ajutine halvatus, kuid ta paraneb sellest ja tulevikus võib ta olla tavaline laps,» lisas arst.

Rio De Janeiro Moacyr Rodrigues de Carmo haigla, kuhu ema ja laps ravile viidi, juhtivkirurgi Rafael Lopese teatel ei olnud ta varem näinud sündimata last, kellel on kuulihaav.

Arthuri isa Klebson da Silva on kindel, et ta poeg on võitleja ja saab terveks.

Pärast sündimata lapse ja ta ema tulistamisjuhtumit käivitus Brasiilia meedias kriitikalaine, et miks võimud ja politsei ei suuda gängide omavahelistele arveteõiendamisele piiri panna ja kõrvalised isikud peavad kannatama.

Dos Santos Melo ja ta poeg jäid ellu, kuid samas lähedal oli veel teine tulistamine, milles hukkus 76-aastane Marlene Maria da Conceicao ja ta 42-aastane tütar Ana Cristina da Conceicao.

Brasiilia politsei teatel on Rio de Janeiros selle aasta viie kuuga tapmiste ja mõrvade arv kasvanud. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on kasv 11 protsenti.