Piltuudis ja video: Itaalia põllul näeb Vladimir Putini portreed

Dario Gambarini teose pikkus on 135 meetrit ja selle tõttu saab sellest hea ülevaate vaid õhust, näiteks drooni abil, edastab The Telegraph.

Vladimir Putini portree Itaalia põllul / Dario Gambarin/AP/Scanpix

Vladimir Putini portree Itaalia põllul / Dario Gambarin/AP/Scanpix

Vladimir Putin / Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

Gambarini tegi 2016. aastal, kui USAs toimusid presidendivalimised, Verona lähedale põllule nii vabariiklase Donald Trumpi kui demokraat Hillary Clintoni portree.

Veel varem, 2009. aastal valmis sel kunstnikul Mena di Castagnaros USA presidendiks olnud Barack Obama põlluportree.

Kunstniku sõnul ei mõõda ta enne piltide tegemist põldu üle ega pane kuhugi tähiseid, ta abivahendid on vaid teravad silmad ja traktor.

Gambarini teatel ei eelista ta kuulsatest poliitikutest kedagi, ta lihtsalt reageerib oma teostega maailmas toimuvale.

Gambarini tööd saavad põldudel olla vaid lühikest aega, ajavahemikul, mil üks saak on koristatud ja uusi taimi ei ole veel istutatud.

1999. aastal asutatud G-20 (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors — Kahekümne Rahandusministri ja Keskpangajuhi Grupp) on foorum, kus tööstusriigid ja areneva majandusega riigid arutavad maailmamajanduse teemadel. See foorum loodi eesmärgiga lahendada rahanduskriise ja kaasata areneva majandusega riike.

Liikmed: Argentina, Austraalia, Brasiilia, Euroopa Liit, Hiina, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Mehhiko, Prantsusmaa, Saksamaa, Saudi Araabia,Türgi, Suurbritannia, USA ja Venemaa.

Euroopa Liitu esindavad eesistujariik ning Euroopa Keskpanga president.