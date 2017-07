Rootsi koomik soovitab vägistamiste tõttu meestevaba muusikafestivali

The Locali teatel langetasid Bråvalla festivali korraldajad pärast selle aasta festivali otsuse, et 2018 seda festivali ei toimu ja põhjuseks toodi just seksuaalvägivald.

Bråvalla muusikafestival / Claudio Bresciani / SCANPIX/SCANPIX SWEDEN/Scanpix

Rootsi koomiku ja raadiosaatejuhi Emma Knyckare arvates ei pea muusikafestivali ära jätma, tuleb lihtsalt korraldada meestevaba festival.

Ta kirjutas Twitteris: «Mida te arvate, et kui korraldaks tõeliselt laheda festivali, kuhu pääsevad ainult mitte mehed. Seega on see naistefestival. Selliseid festivale tuleks korraldada seni, kuni mehed on oma vägivaldsest ja agressiivsest käitumisest järeldused teinud ega kipu enam naisi seksuaalselt ründama».

Knyckare teatel on ta sotsiaalmeedias saanud sellise festivali ideele toetust ja juba 2018 võiks meestevaba muusikafestival aset leida.

«Meestevaba muusikafestival toimub tõenäoliselt järgmisel suvel. Kavatsen kokku kutsuda grupi hakkajaiad korraldajaid ja projektijuhte, kellele oma plaani tutvustan. Kuulan ära ka nende ettepanekud ja arvamused ning sealt liigume edasi,» lisas koomik.

Lisaks Bråvalla festivalile on seksuaalrünnakuid ja vägistamisi aset leidnud ka Stockholmis toimunud We Are STHLM festivalil.

Bråvalla muusikafestivali toimumispaik / Jessica Yngve / SCANPIX/Jessica Yngve/Scanpix

Bråvalla muusikafestival, esines Ryan Lewis / Izabelle Nordfjell/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Seksuaalrünnakud muusikafestivalidel ei ole ainult Rootsi probleem, see on probleemiks enmikus Euroopa riikides ja USAs.

Briti kuulus Glastonbury festival avas juba 2016. aastal kuulamispaiga neile naistele ja transsoolistele, kes kartsid seksuaalrünnakuid.