Kasabian külastas Kalamaja ja lubas pärast kontserti Tallinnas pidu panna!

“Kasabian maandus tõesti juba eile õhtul Tallinnas ning bänd ja kaaskond asusid kohe sisse elama,” kinnitab Õllesummer Festivali välisartistidega tegelev Tarmo Tuvike. “Hotelli konutama nad ei jäänud ning läksid linna uurima. Kuuldavasti olevat nad Kalamajas ringi uitanud ja sealseid söögi- ja joogikohti nautinud.”

Kuigi Kasabiani lennuaegu ja kuupäevi hoiti rangelt saladuses, suutsid tulihingelised fännid saabumise siiski välja nuhkida ning olid lennujaamas ootel, bändi T-särgid seljas. “Ma ei oska tõesti öelda, kuidas selline asi võimalik on,” ütleb Tarmo Tuvike, “Üks seletus on see, et eelmises tuurikohas olevad superpühendunud fännid saadavad bändi lennujaamas ja annavad siis järgmise riigi fännidele teada, mis kellase lennuki peale tõenäoliselt istuti.”

Kuigi Kasabian läks koos kaaskonnaga linna peale, pole ohtu et üle piiri minnakse. “Nad lubasid Tallinnas kindlasti peale kontserti korralikult pidu panna, aga mitte enne,” ütleb Tarmo Tuvike, “Ja näiteks suutsid nad meis taas hämmeldust tekitada sellega, et palusid endale hommikuks hoopis õunaäädikat, mida juuakse veega lahjendatult tervisehädade profülaktikaks.”