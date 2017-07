Mihkel Raud: suvekodu on suur rõõm ja talumatu piin üheaegselt!

«Ühest küljest on ju hirmus tore, kui saad igal reede õhtul auto kohvreid ja lapsi täis taguda ning kaks ja pool tundi liikluses veeta. Preemia on aga kannatusi väärt olla poolteist päeva suvekodus, kus on aastaajast sõltumata mõnus olla.» kirjutab Mihkel, kelle suvekodu asub Võrtsijärve ääres.

Mihkel Raud abiellus 2013 aasta talvel Liina Rauaga (neiupõlvenimega Vahter). Peres kasvavad poeg Joosep ning tütar Mirjam.

Detsember. A post shared by Mihkel Raud (@mihkelraud) on Dec 28, 2016 at 3:55pm PST

Mihkli jaoks on tegemist kolmanda abieluga.