Kas Cristiano Ronaldo Instagrami pilt paljastas, et ta on rassist?

35-aastane Ronaldo postitas foto, millel ta on koos jalgpallurist sõbra, 32-aastase José Semedoga, juures tekst: «Ideaalne tumeda ja valge šokolaadi kooslus», edastab metro.co.uk.

Cristiano Ronaldo ja José Semedo / Instagram

Valge šokolaadiga viitas ta iseendale ja tumeda šokolaadiga Semedole.

Ronaldo fännide arvates on nende iidol rassist, et ta sellisel viisil enda ja kaaslase nahavärvile viitas.

«Cristiano sa võid selle tõttu saada vaenlasi, inimesed on rassismi suhtes tundlikud. Seega, ole ettevaatlik,» kirjutas üks fänn.

Ronaldo postitas endast veel ühe foto, millel teda on näha naeratamas ja päikest võtmas. Kommenteerijate sõnul on ta päevitunud ja seega ei saa teda täitsa «valgeks» pidada.

Cristiano Ronaldo / Instagram/Instagram/Scanpix

Sel esmapäeval pani kuulus portugallane sotsiaalmeediasse pildi, millel teda on näha vastsündinud kaksikutega, kes väidetavalt said nimed Eva ja Mateo. Siis ei meeldinud ta fännidele see, kuidas ta lapsi süles hoidis.

Cristiano Ronaldo kaksikutega / Twitter.com

Ronaldol, kellel on ka vanem poeg, 11-aastane Cristiano Ronaldo Jr, kinnitas juuni lõpus, et sai asendusema abil kaksikute isaks.