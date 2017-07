Video: naine, kes on valmis kõige laiemate puusade nimel surema

43-aastane Bobbi-Jo Westley teatel on ta puusad 237-sentimeetrit, kuid ta tahab ette jõuda praegusest rekordiomanikust, Los Angeleses elavast Mikel Ruffinellist, kelle puusade ümbermõõt on ligi 250 sentimeetrit, edastab foxnews.com.

Bobbi-Jo Westley / Kuvatõmmis/Youtube

«Minu puusad on unikaalsed, nad teevad minust minu. Olen ka sotsiaalmeediakuulsus, pakkudes «lömastamise» teenust,» teatas naine.

See teenus seisneb selles, et ta istub kogu oma raskusega kliendile peale, kuid ei «lömasta» teda tegelikult.

«Kui sain aru, et on olemas mehi, kellele ma iseendana meeldin ja kellele mu kehakuju meeldib, olin üllatunud, sest tavaliselt lähevad peale piitspeenikesed. Tegelikult on inimeste maitsed erinevad, kes eelistab matsakamat, kes saledamat. Mitmel korral on mulle abieluettepanek tehtud. Ma ei saa ettepanekut vastu võtta, sest olen juba abielus,» selgitas ameeriklanna.

Bobbi-Jo Westley / Kuvatõmmis/Youtube

157-sentimeetrine naine kaalub 245 kilogrammi ja kui ta viimati arsti juures käis, sai ta käsu kaalu kaotada. Talle soovitati ka maovähendusoperatsiooni.

Westley ei liigu oma suuruse tõttu just sageli väljas, sest see on keeruline.

«Ma ei mahu alati ukseavadest läbi ja mul on raskusi trepist käimisega, seega eelistan olla kodus, kus mul on palju ruumi,» lisas Westley.

Kuus aastat tagasi diagnoositi tal liigse kehakaalu tõttu kilpnäärme suurenemine ja hormonaalne kõikumine.

Westley toitumisnõustaja Nadia Sharifi sõnul saaks ta klient oma terviseprobleemid kontrolli alla kui ta õigesti toituks ja piisavalt liiguks ega sooviks maailma kõige laiemaid puusi.

«Hormoonid, haigused, geenid ja veregrupp võivad kehakaalu puhul rolli mängida, kuid eelkõige saab inimene jälgida, mida ta endale suhu paneb. Westley on tiksuv aegpomm, kes võib plahvatada kui ta endaga midagi ette ei võta,» teatas Sharif.

2014. aastal sõlmis ta modellilepingu ja ta poseerib pluss suuruses modellina.Westley teatel ei häbene ta keha ja julges end kaamera ees alasti võtta.

Naise sõnul on ta saanud aru, et riskib rekordpuusade nimel oma tervise ja eluga, kuid ta tahab minna ajalukku kui kõige laiemate puusadega naine.