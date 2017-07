Teadlane: 30 aasta pärast ei saada enam seksides lapsi

Greely selgitas, et vanemate jaoks algab lapse saamise protsess sellega, et nad valivad laboratrooriumis välja kõige elujõulisemad embrüod, edastab The Independent.

«See lapsesaamise viis on juba nüüd kasutusel, embrüod luuakse ja viljastatakse laboratooriumis ning istutatakse naise emakasse. Samas on see üsna kallis ja mitte kõigile kättesaadav, kuid tulevikus on see kindlasti odavam. See meetod aitab ennetada ka mitmeid haigusi,» nentis teadlane.

Tulevikus võetakse last soovivalt naiselt nahaproov, et saada tüvirakke, millest luuakse viljastamiskõlblikud rakud. Need viljastatakse spermatosoididega ja saadakse embrüod.

Stanfordi professori sõnul uuritakse viljakuskliinikutes kindlasti, kas neis embrüotes on märke mõne haiguse kohta. Samuti saavad vanemad valida oma lapse naha-, silma- ja juuksevärvi.

«Arvan, et siis on vanemate jaoks kõige raskem embrüote valik. Näiteks naine tahab embrüot number 15, mees aga embrüot number 64. See võib viia isegi lahutuseni. Kas eelistada last, kellel on oletatav oht saada suhkruhaigus , kuid samas minimaalne oht haigestuda skisofreeniasse? Või siis last, kes on musikaalne ja kellel on väike oht haigestuda vähki, kuid suurem oht mõnda teise haigusse? Vanematele soovin head valikuõnne,» sõnas teadlane.

Greely arvates katab tulevikus laborilaste saamise kulud tervisekindlustus.

Ta lisas, kui sellisel viisil saadakse lapsi, siis kahanevad kulutused haiguste ravimisele, inimesed on tervemad ja ühiskond on sellest ainult võitnud.