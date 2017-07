Video: miljonärist «Indiana Jones» käivitas aardejahi, hukkunud on kaks inimest

New Mexico politsei kutsus 86-aastast Forrest Fenni aardejahti lõpetama, kuna kaks inimest on selle tagajärjel hukkunud, edastab The Sun.

Forrest Fenn / Luis Sanchez Saturno/AP/scanpix

Mees kirjutas aardeküttidele luuletuse, milles on vihjeid aarde asukoha kohta. Samuti soovitas ta üksikasjalikult uurida Kaljumägede piirkonna kaarte.

Aardejahiks on end üles andnud 100 000 inimest, kuid seoses kahe inimese, Paris Wallce’i ja Randy Bilyeu hukkumisega, nõuab politsei selle ettevõtmise lõpetamist.

52-aastase Paris Wallace’i, kes samuti soovis suurt varandust leida, surnukeha leiti juuni lõpul Rio Grande jõest. Jõgi oli kadnud surnud mehe ta kadumiskohast mitme kilomeetri kaugusele, paigast leiti ka ta seljakott.

55-aastane Randy Bilyeu hukkus jaanuaris kui oli koos oma koera Leoga aaret otsimas. Ta naine teatas politseile mehe kadumisest, kui ei olnud temaga kümme päeva kontakti saanud. Päästjad leidsid Bilyeu laiba, kummipaadi ja koera.

USAs toimuv suur aardejaht on tekitanud segadust ja lisaprobleeme. Forrest Fenni lapselaps, kes samuti aaret otsib, sattus kokku mehega, kelle arvates oli noor naine oma vanaisa poolt «aardeks» antud. Mees ahistas naist ja lõpuks pidi sekkuma politsei.

Lisaks tekitavad aardekütid indiaanlstele peavalu, kuna nad songivad maad neile pühades kohtades ja uurivad pühasid koopaid.

Forrest Fenni aardejahiplaan sai alguse 1988. aastal, mil tal diagnoositi neeruvähk. Esmalt mattis ta maha väikese pronkskasti, milles oli paar väärtuslikku kullast münti ja vääriskivi. Tema sõnul tahtis ta aardejahiga anda inimestele võimaluse looduses seigelda ja millessegi uskuda.

Forrest Fenn / Jeri Clausing/AP/Scanpix

Vähist paranedes langetas ta otsuse panna algsest suurem vara loodusesse peidetud kasti.

Ta avaldas 2010. aastal elulooraamatu «The Thrill of the Chase», milles ta pajatab oma seiklusrikkast elust, kuid käib välja ka suure aardejahi idee.

Väidetavalt asub aardekast 1500 meetri kõrgusel merepinnast ja Santa Fest 13 kilomeetri kaugusel põhjas.

Forrest Fenn ja ta varandus / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Forresti aardeluuletus lõpeb lausega: «So hear me all and listen good, your effort will be worth the cold. If you are brave and in the wood, I give you title to the gold» (Kuula mind ja kuula hästi, sinu pingutus on kulda väärt. Kui oled metsas piisavalt julge, siis jõuad kulla jälile).

Miljonäri teatel on aardekastis 17. sajandi Hispaania sõrmus, USA kuldmünte, kullakänkraid, kullatolmu, kaks kullast ketast, rubiine, safiire ja teemante. Ta mattis selle aardekasti kui oli 80-aastane.

«Kutsusime teda üles seda mõttetust lõpetama. Loomulikult on inimestel õigus New Mexico kaunis looduses olla, kuid neil tuleb olla ettevaatlik. Fennil tuleb oma aardekirst, kui see tõesti olemas on, ära tuua ja jaht lõpetada,» teatas New Mexico politseijuht Pete Kassetas.

Miljonäri Santa Fes asuv kodu on nagu muuseum, seal leidub kaugetest paikadest kaasa toodud arheoloogilisi aardeid ja ta peab ennast tõsielu Indiana Jonesiks.

Harrison Ford Indiana Jonesina / Kuvatõmmis/Youtube

Harrison Ford Indiana Jonesina / David James/AP/Scanpix

Forest Fenni teatel on tal hukkunute pärast kahju, kuid aardejahti ta lõpetada ei kavatse.

Elu kaotanute sugulaste arvates ei ole mingit aardekasti olemas, vaid ta üritab selle «mänguga» diivanil lebada armastavaid inimesi looduses liikuma panna.

Samas Fenni sõprade teatel on nad seda kasti enne peitmist näinud ja kinnitavad, et see on olemas.