Kõige populaarsemad fotošopitud fotod: Trumpi hiidsisalikest kuni veepeal kõndiva Jeesuseni

Bored Panda ja Daily Mail tõid ära töödeldud pildid, mis sotsiaalmeedias on väga populaarsed.

Nende seas on USA president Donald Trump, kes mängib hiidsisalike kujudega ja keda on kujutatud kannibalist Hannibal Lecterina, veepeal kõndiv Jeesus, kellel on kaasas koer.

Donald Trump Hannibal Lecterina / Mittzu_Iulian2000/Design Crowd/S/Caters News Agency/Scanpix

USA ekspresident George W. Bush, kelle peas on kile ja kes on töödeldud fotol koos saudiaraablasega.

Või siis hamster, kes on saanud spagetti asemel tolmuimeja ning puuma, kes puule ronimise asemel sirutab käpad külmikusse võileva järele. Töödeld piltide seast leiab samuti konnprintsess Leia, kellel kaks tigu moodustavad soengu. Alpakast on tehtud kohtunik ja hüljest näeb oma kallimaga kinos.

Hundikoer on panud lauljanna Miley Cyruse videos nähtud stseeni, ta istub majalõhkumise keral. Kassile anti kätte valgusmõõk ja teda näeb «Tähesõjad» filmistseenis.

Bored Panda valis parimaks töödeldud fotoks selle, millel madalas vees kõndivale saksa lambakoerale on Jeesus juurde pandud.