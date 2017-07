Erik Orgu: suhkur on väsimuse põhjuseks!

1. Kvaliteetne uni - vaata üle, kas lased organismil korralikult välja puhata.

2. Allergiad - võivad samuti väsimust põhjustada. Kui sa ei ole oma allergiast teadlik, mine Kui oled millegi vastu allergiline, toodab organism histamiine. Histamiinid tekitavad väsimustunde. Kui sa ei ole oma allergiast teadlik, on viimane hetk teha allergiatest!

3. Suhkrukoguse vähendamine - Suhkrukoguse vähendamine aitab tasakaalustada veresuhkrut ja seeläbi energia taset, mis on kasulik mitmel põhjusel. Mida vähem suhkrut sööd, seda vähem tekitab see sul väsimust.

4. Köögiviljad - Proovi süüa seitse peotäit köögivilju päevas! Energiaboost garanteeritud!

5. Valgud - Söö hommikusöögiks süsivesikute asemel valgurikast toitu. Süsivesikud ei hoia kõhtu täis ega hoia kontrolli all veresuhkru taset.