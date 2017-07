Video: Taani ja Kreeka printsess Olympia pidas täisealiseks saamise eelpidu

Olympia saab 21-aastaseks ehk täisealiseks 25. juulil, kuid ta isa Pavlos sai 50-aastaseks juba 20. mail, edastab Daily Mail.

Kreeka ja Taani printsess Maria Olympia / BENOIT TESSIER/REUTERS/SCANPIX

25. juulil 1996 New Yorgis sündinud printsess Olympia on Kreeka kroonprints Pavlose ja ta naise, kroonprintsess Marie-Chnatali ainus tütar ja kõige vanem laps. Peres on veel neli poega, prints Constantine Alexios, prints Achileas Andreas, prints Odysseas Kimon ja prints Aristidis Stavros.

Kreeka kroonprints Pavlos, ta naine Marie-Chantal, printsess Maria Olympia, prints Constantine Alexios, prints Achileas Andreas, prints Odysseas Kimon ja prints Aristidis Stavros / MAVRIXONLINE/LOOKPRESS/MAVRIXONLINE/LOOKPRESS/Scanpix

Printsess Olympia vanaisa on Kreeka viimane kuningas Constantin II ja vanaema Taani printsess Anne Marie.

Kreeka viimane kuningas Constantin II ja ta naine, printsess Anne-Marie / Marius Gulliksrud/Stella Pictures/Scanpix

Printsessi ja ta isa peol osalesid sellised kuulsused nagu pärijanna Paris Hilton, tema noorem õde Nicky Rothschild, modell Poppy Delevingue ja moedisainer Valentino Garavani. Kohal olid ka Taani, Kreeka ja teiste Euroopa kuninglike suguvõsade liikmed.

Olympia edastas Instagramis mitu pilti oma peost, fotodel on näha ka lossi, kus pidu toimus.

Kreeka kroonprintsi ja ta tütre ühispidu kandis nime «5021 revolutsioon», mis oli viide nende mõlema vanusele, kuid samas ka ajaloole, sest on teada mitu revolutsiooni, millega valitsejaid on kukutatud.

Olympia ema, kroonprintsess Marie-Chantali teatel saab ta tütar varsti täisealiseks ja ta on õnnelik oma ilusa tütre üle.

Sostiaalmeedias Olympia peofotosid näinutest osad olid kriitilised, et jälle üks jõukur, kes oma varandust reklaamib. Teada on, et Olympia kannab kuulsate moemajade nagu Christian Dior ja Louis Vuitton loomingut, mis maksavad väga palju.

Printsess Olympia õpib New Yorgis moekunsti ja fotograafiat.