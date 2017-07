Rummu karjääris toimus festival Into the Valley

Ettevõtlus Arenduse Sihtasutuse suurtoetus nädalavahetusel Rummu karjääris toimunud rootslaste tehnomuusikafestivalile Into the Valley tekitab teistes üritustekorraldajates pahameelt. Nimelt on küsitav 65 000 euro andmine festivalile, mille politsei turvameeskonna puudumise tõttu ära keelas ja kuhu tuli kohale oodatust poole vähem külalisi.