Jää-ämbri väljakutse algatanud mehe teatel ei ole ta surnud

Jää-ämbri väljakutsega koguti amüotroofilise lateraalskelroosi all kannatajate abistamiseks üle 100 miljoni dollari, edastab The Guardian.

32-aastane ameeriklane Peter Frates pani Twitterisse 45-sekundilise video, millel on teda näha haiglavoodis, taustal mängib ansambli Pearl Jam pala «Alive».

Pete Frates, ta naine Julie ja tütar Lucy / Steven Senne/AP/Scanpix

Videol on näha teksti: «In the words of my friend Ed», mis oletatavat on viide Pearl Jami lauljale Eddie Vedderile.

Arstid diagnoosisid Fratesil amüotroofilise lateraalskleroosi 2012. aastal. Tegemist on seni ravimatu haigusega, mis on näiteks ka tuntud kosmosloogil ja füüskateoreetikul Stephen Hawkingil.

Fratese jää-ämbri väljakutse eesmärgiks oli saada kokku piisav summa raha ravimuuringuteks ja katseteks, et leida nimetatud raske haiguse ravim.

2014. aasta populaarses väljakutses, milles tuli endale ämbritäis jääkülma vett, milles olid jääkuubikud, kaela valada, osales mitmeid kuulsusi. Nende seas olid näiteks Tom Cruise, Matt Damon, Anna Wintour, Shakira ja paljud teised.

USA endine president George W. Bush ja jää-ambri väljakutse / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Sotsiaalmeediasse jõudis tuhandeid fotosid ja sadu videoid, milles jää- ja vee ämber kaela kallatakse.

Fratesi pere postitas möödunud pühapäeval Facebooki, et mees viidi haiglasse uuringutele ning kohe hakkasid nii sotsiaalmeedias kui meedias levima teated, et ta on surnud või suremas.

Esimese sellise sõnumi edastas Twitteris väljaande Boston Globe kolumnist Mike Barnicle ja sealt edasi liikus sõnum nagu kulutuli. Barnicle hiljem vabandas ja lükkas teate ümber.

Fratesi elusolekut kinnitasid nii pereliikmed kui ka ta ise.

Jää-ämbri väljakutse on alates 2014. aastast toimunud igal aastal augustis, kuid ei ole enam nii populaarne kui esimesel aastal.