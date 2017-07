Pildid ja video: pühakusäilmed tekitasid Moskvas kilomeetritepikkuse järjekorra

Vene ja Soome meedia teatel on Itaaliast toodud pühakusäilmed pakkunud ühe kuu jooksul huvi rohkem kui ühele miljonile inimesele.

Moskvas saab näha Püha Nikolaus Imetegija säilmeid / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Arvatakse, et kui palvetada Jeesus Vabastaja kirikus väljas olev reliikivia juures, siis soov täitub.

Järjekorras seisjate seas on nii palverändureid, haigusest paraneda soovijaid kui lihtsalt uudishimulikke.

Moskvas saab näha Püha Nikolaus Imetegija säilmeid / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Pühad isad jagavad kirikus külastajatele instruktsioone, et ei tekiks sagimist ega rabelemist. Järjekorras inimestel tuleb liikuda pühaku säilmete kastini, teha ristimärk ja puudutada huulte või otsmikuga säilmekasti kaant ja liikuda edasi. Kasti mõlemale poolele mahub korraga neli inimest. Tegevus ei toimu vaikuses, vaid lindilt tuleb kirikukoori laul.

Moskva oblastist saabunud Nina Nikolajevna, Galina Vjatšeslavovna ja Tatjana Nikolajevna on enda sõnul pikaajalise palverännukogemusega ning loodavad, et Püha Nikolaus Imetegija tagab tervise, õnne ja kaitse.

«Teada on, et USA ihub Venemaa peale hammast. Palvetan, et ameeriklased meie presidendile ega riigile rohkem kahju ei teeks,» teatas Tatjana Nikolajevna viitega Venemaale kehtetatud majandussanktsioonidele ja Krimmi liitmisele Venemaaga.

Pühakusäilmete juures käinute teatel on nende hinges nüüd rahu.

Moskvas saab näha Püha Nikolaus Imetegija säilmeid / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Vene meedia teatel tuleb pühaku juurde pääsemiseks seista mitu tundi järjekorras, kuid sellest hoolimata on palju huvilisi. Järjekorras ollakse mitmekesi, sest kui üks ära väsib, siis teine asendab ning vahepeal saab minna sööma ja WCd kasutada.

Moskvas saab näha Püha Nikolaus Imetegija säilmeid / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Püha Nikolaus Imetegija on populaarne pühak nii katoliiklaste kui õigeusklike seas. Teda peetakse meremeeste, rändurite, matkajate ja kaupmeeste, kuid ka laste kaitsepühakuks. Lisaks on ta jõuluvana prototüüp.

Vene õigeusu kiriku andmetel on 21. maist kuni siiani näinud kuulsa pühaku säilmeid üle 1 200 000 inimese, kelle seas on lisaks moskvalastele ja venelastele ka Moskvat külastavaid välismaalasi. Esimesel päeval, mil säilmeid näha sai, ulatus järjekord kaheksa kilomeetrini ja inimesed ootasid kirikusse pääsemist umbes 14 tundi.

Juulis viiakse selle pühaku säilmed edasi Peterburi ja siis tagasi Itaaliasse Barisse, kus nad on sealse katoliku kiriku üks tähtsamaid aardeid.

Katoliku kiriku andmetel sündis Nikolaus Väike-Aasias (tänapäeva Türgis) Lüükias Patara linnas millalgi ajavahemikul 260 – 280 pKr.