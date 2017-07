Režissöör James Cameron tahab Titanicu aarded päästa

Umbes 5500 Titanicult pärit eset asuvad USAs laohoones, kuid Cameron soovib need viia Põhja-Iirimaale Belfasti, kus Titanic kunagi ehitati, edastab Daily Mail.

Titanic lahkumas 10. aprillil 1912 Southamptonist / Archive/Scanpix

62-aastane režissöör, kes tegi 1997. aastal menufilmi «Titanic», käivitas 200 miljoni dollari suuruse päästeprojekti, et Titanicul reisinute ja meeskonna isiklikud esemed ning muu ei läheks valedesse kätesse.

James Cameron / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Kaader filmist «Titanic». Pildil Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio / Handout/Reuters/Scanpix

Ta kaasas sellesse mereuurija Robert Ballardi, kes 1985. aastal Titanicu vraki leidis, Briti Greenwichi meremuuseumi ja Briti kuningliku geograafiaühingu.

Robert Ballard / Peter Morrison/AP/Scanpix

Kaader 1996. aastal Titanicu vrakist tehtud videost / Anonymous/AP/Scanpix

Titanicu vraki omanikfirmal on miljonitesse dollaritesse ulatuv võlg, mille tõttu otsustati nii sellelt laevat pärinevad esemed kui sukeldumisõigused müüki panna.

Titanicu päästevest / Carl Court/©National Pictures / TopFoto/Scanpix

RMS Tritanic Inc sai vrakile õiguse 1987. aastal ja alates sellest korraldas sinna mitmeid sukeldumisekspeditsioone, mille käigus toodi üles palju esemeid.

Üks Titanicu illuminaatoritest / Phil Noble/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Meremehe pass ja uur Titanicult / Michael Stephens/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Viienaelane rahatäht Titanicult / Phil Noble/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Titanic sõitis oma esmareisil Southamptonist New Yorki, kui põrkas 14. aprilli 1912 hilisõhtul jäämäega kokku ja uppus 15. aprilli varahommikul olles Atlandi ookeani põhjaosas Kanada Newfoundlandi lähedal. Pardal olnud 2224 reisijast kaotas elu üle 1500.

Jäämägi, millele Titanic oletatavalt otsa sõitis. Foto on tehtid viis päeva pärast Titanicu hukku / wikipedia.org

Osa Titanicult pärinevaid esemeid on olnud maailma erinevates paikades näitustel, kuid enamik neist on USAs ladudes.

Titanicult üles toodud prillid / Kirsty Wigglesworth/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Okeanograaf David Gallo, kes juhtis 2010. aastal Titanicu juurde tehtud sukeldumist, käis hiljuti Titanicu aarete ladudes.

«Igal esemel on oma lugu rääkida. Need esemed sobivad paremini Ühendkuningriiki, sest just seal Titanic sündis,» teatas Gallo.

Robert Ballard sõnas möödunud nädalal Virginias Norfolkis, et ta arutas Cameroni ja Briti organisatsioonidega Titanicu aarete Suurbritanniasse toomist. Nende plaani kohaselt paigutatakse need Belfastis asuvasse meremuuseumi, mis on rajatud kunagisse Harland &Wolff laevatehasesse.

«See on õige paik, sest just selles tehase dokis Titanic valmis, seal lasti ta ka vette, võttes suuna Southamptonile,» teatas Ballard.

Cameron tegi enne filmi «Titanic» tegemist vraki juurde mitu sukeldumist ning ta esindaja sõnul on filmitegijal Titanicuga emotsionaalne side.

RMS Titanic Inc pressiesindaja Dave Vermillioni teatel on nad Titanicu aarete ja vraki säilitamisest huvitatud ja aitavad sellele kaasa.

«Oleme 30 aastat sellelt vrakilt esemeid pinnale toonud. Loodame leida õige ostja, kes hindab Titanicut, laevalt pärit asju ja austab hukkunuid. Lisaks asjadele on meil videoid vrakist, need on autorikaitse all. Mõned aastad tagasi tehtud hinnangul ulatub Titanicu esemete kollektsiooni väärtus 214 miljoni dollarini,» teatas Vermillion.

Ülekantud tähenduses on Titanic muutunud laevahukku tähistavaks väljendiks. Titanicu huku järel asuti välja töötama rahvusvahelist merepäästekonventsiooni SOLAS.

1997. aastal valminud menufilmi «Titanic» peaoades on Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio.

Kaader filmist «Titanic». Pildil Leonardo DiCaprio ja Kate Winslet / Anonymous/AP/Scanpix

Londoni lehepoiss teatamas Titanicu hukust / Archive/Scanpix

Titanicu Pariisi kohvik / Archive/Scanpix

Titanicu tekk / Archive/Credit: TopFoto/Scanpix

Titanicu ühes sviidi promenaadtekk / Archive/Credit: TopFoto/Scanpix

Titanicu kaptenisild / General/Scanpix