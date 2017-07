Kas Kendall Jenner on iluoperatsioonidega liiale läinud?

Kendall Jenner on tõsielustaar, seltskonnadaam ja modell. Teda teatakse kõige rohkem tõsieluseriaalist Keeping Up with the Kardashians . Aastal 2012 tegi ta oma õega koostööd riidebrändiga PacSun, hiljem lõid nad oma isikliku brändi «Kendall & Kylie».

Aastal 2014 lisas Time õed edetabelisse nimega «The 25 Most Influential Teens of 2014» ehk kõige mõjukamad teismelised.

Peale selle, et Kendall näol on tegemist äärmiselt eduka noore naisterahvaga, on ta lühikese jooksul silmnähtavalt enda välimust lasknud «kohendada».

Vaata Kendall Jenneri imelist transformeerumist siin.