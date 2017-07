Kui palju jõid kohvi seriaali «Sõbrad» tegelased?

Seriaali kümne hooaja ja 236 osa jooksul olid tegelased sageli kas kohvikus või jõid mujal kohvi, juues seda populaarset jooki nii lahkuminekul kui leppimisel ja selle vahepeal, edastab buzzfeed.com.

Twitteri kasutajat Kit Lovelace’i hakkas huvitama, kui palju selle seriaali peategelased kohvi jõid ja ta hakkas osi läbi vaatama ning kokku arvutama.

Ilmnes, et Phoebe (Lisa Kudrow) oli kõige suurem «kohvijoodik» oma 227 tassitäiega.

Uurimine näitas, et alguses jõid tegelased kohvi rohkem, hilisemates osades vähem. See ei kehti aga Racheli (Jennifer Aniston) kohta, kes jõi esimesel ja teisel hooajal vähem kohvi kui kümnendal hooajal. Põhjuseks võib pidada asjaolu, et Rachel ja Ross (David Schwimmer) said tütar Emma.

Lovelace arvutas välja, et seriaali «Sõbrad» kuus peategelast kulutasid kümne aasta jooksul kohvile 2077,20 dollarit. Nagu näha, ei ole see summa väga suur.

Fänn võttis aluseks, et tassitäis või topsitäis kohvi maksis 1 dollar ja 50 senti.

Ta tegi tabeli, kus Monica, Phoebe'i, Racheil, Rossi, Chandleri ja Joey kohvile kulutatud summad on detailselt ära toodud.

Phoebe jõi 227 tassitäit, kulutades 340 dollarit ja andes 20 protsenti jootraha, mis oli 68,10 dollarit ehk tema kulud olid kokku 408,10 dollarit.

Chandler jõi 212 tassitäit kohvi, tema kulutused olid 318 dollarit, ta andis jootraha 63,60 dollarit ning kogusumma oli 381,60 dollarit.

Monica jõi 198 tassi kohvi, ta maksis nende eest 297 dollarit, andis jootraha 59,40 dollarit ja kulutused kokku olid 356,40 dollarit.

Joey jõi 191 tassitäit kohvi, kulutades 286,50 dollarit, andes jootraha 57,30 dollarit ja maksis kohvi eest kokku 343,70 dollarit.

Rossi kohvitarbimine oli 188 tassitäit, mis läks maksma 282 dollarit, ta andis jootraha 56,40 dollarit ning kohvi kogumaksumus oli 338,40 dollarit.

Kõige vähem kohvi jõi Rachel, 138 tassitäit. Ta kulutas kohvile 207 dollarit, andis jootraha 41,40 dollarit ja tema kogusumma oli 248,40 dollarit.

«Sõbrad» tegelased andsid jootrahaks kokku 346,20 dollarit ja kohvi eest maksid kokku 1731 dollarit ehk kogusummaks on 2077,20 dollarit.

Seriaali «Sõbrad» sisu:

Rachel Green (Jennifer Aniston) põgeneb oma pulmapäeval ja otsib peavarju lapsepõlvesõber Monica Gelleri (Courteney Cox) juures. Rachel siseneb samas Monica sõpraderingi, kes on 20. eluaastates.

Nende seas on algaja näitleja Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), ärimees Chandler Bing (Matthew Perry), massöör ja muusik Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) ja alles lahutatud paleontoloog Ross Geller (David Schwimmer), kes on Monica vanem vend.

Rachel asub tööle Manhattani kohvikus, kus sõbrad üsna palju aega veedavad.