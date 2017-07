Rootsi suurim muusikafestival on sunnitud lõpetama tegevuse, kuna festivalil leidsid aset ahistamisjuhtumid ja vägistamine!

Bravalla Festivali korraldaja teatab, et «tõmbab pistiku seinast» ja aastal 2018 ei toimu suurüritust, vahendab Huffington Post. Selleaastasel festivalil, mis toimus Norrköpingis eelmise nädala kolmapäevast laupäevani, oli mitu ahistamisjuhtumit ning teavitati on ühest vägistamisest.

Bravalla Festival / telkimisala / Scanpix

Bravalla Festival / Scanpix

Ürituse pressiesindaja teatas kurbusega, et korraldaja on sunnitud festivali tegevuse lõpetama. Rootsi suurim muusikafestival on toimunud aastast 2013. Selleaastasel festivalil esinesid sellised nimed nagu Linkin Park, Ellie Goulding, The Killers, Passenger, Travis Scott ja teised.