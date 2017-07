Loomade varjupaigas ootab päriskodu pesuehtne kana!

Esiti peeti omapäi ekselnud kodulindu kukeks, kuid nüüd on lind munema hakkanud, seega on selge, et tegemist on siiski kanaga. Kui vana linnuga võiks tegemist olla, ei ole teada. Samuti puudub info omanike kohta. Kui linnu omanikud välja ei ilmu, asub varjupaik 14 päeva möödudes kanale uut päriskodu otsima.



Varem pole Tallinna Paljassaare loomade varjupaika kanu sattunud, kinnitab varjupaiga esindaja. «Meie juures ootavad päriskodusid kõikvõimalikud närilised, papagoid ja muidugi kassid ning koerad, kuid hulkuv kana jõudis meie juurde esmakordselt,» kinnitab Paljassaare loomade varjupaiga juhataja Eve Tobias.