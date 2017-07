Kuidas vürtsitüdruk Mel B pankrotti läks

42-aastase Mel B varandusest olevat alles vaid 961 naela (1108 eurot) ehk ta on pankrotis, edastab Daily Mail.

Melanie Brown / Rich Fury/AP/scanpix

Mel B endise abikaasa, produtsent Stephen Belafonte ja mehe advokaadi Grace Jamra teatel oli Mel B ligi kümne aasta pikkuse abielu ajal suur laristaja, kes tahtis elada luksuses.

Stephen Belafonte ja Melanie Brown / Rick Findler/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Ta lihtsalt loopis raha tuulde ja kulutas kõik raha, mille ta oli teeninud Spice Girls karjääri ajal. Minu andmetel sai ta ka laenu, mille samuti maha laristas,» teatas Jamra.

Mel B ja ta mehe abielu varises selle aasta alguses kokku, kui lauljanna teatas, et ta mees peksis teda ning rasestas lapsehoidja. Popstaar tahtis kohtu kaudu saada eksmehele lähenemiskeeldu ja ta sai selle.

Nüüdsetel andmetel tekkis paaril veel koos olles raskusi ka kõige väiksemate maksude tasumisega, kuid nad ei hoolinud sellest, vaid jätkasid luksuslikku elustiili, mille hulka kuulus näiteks eralennukiga erasaarele puhkusele lendamine.

Mel B ja Stephen Belafonte / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Mel B kuulikindlal autol Cadillac Escalade ESVl oli olemas elektrišokirelv, millega sai eemale tõrjuda kurjategijad, kes üritasid autosse pääseda.

Lauljannal oli ka 48 700 naelase (56 000 eurot) hinnaga teemantkõrvarõngad ja samas hinnaklassis kihlasõrmus, 421 000 naela (484 000 eurot) ja 197 500 naela (227 000 eurot) maksvad teemantsõrmused ja 19 100 naelane (22 000 eurot) Rolex kell.

Mel B kulutas suuri summasid trendikäekottidele, pannes nende alla umbes 495 900 naela (570 000 eurot). Ta kotikollektsioonis on Louis Vuittoni, Yves Saint Laurenti, Chaneli ja Birkini käekotte.

Mel B ja ta mehe abielu ajal ostsid nad Los Angeleses maja, mille lasid ümber ehitada ja sellele kulutasid nad 792 000 naela (910 000 eurot). Paar lasi ehitada uue luksusliku vannitoa, terrassiala, kolm purskkaevu ja helistuudio. Nüüd on nende maja müügis kuue miljoni naela (üle seitsme miljoni euro).

Mel B-l oli oma meeskond, kelle hulka kuulusid agent, lapsehoidja, aednik ja majahooldusmeeskond, kellele ta maksis aastas kokku 243 000 naela (280 000 eurot).

Mel B korraldas oma nüüdseks eksmehele Belafontele kunagi suuresünnipäevapeo, ostes pidutsemiseks üks miljoni naela (üle ühe miljoni euro) maksnud erasaare. Üllatuspeol esines tuntud räppareid, tuleneelajaid ja elevante.

42-aastase lauljanna ja ta samas vanuses eksmehe Stephen Belafonte lauhutus on käimas. Mel B teatas pisarsilmil möödunud reedel Los Angelese kohtus, et mees peksis ja alandas teda.

Belafonte eitas kohtus, et ta naist peksis või mõnel teisel viisil tema vastu vägivaldne oli.

Kohtus ilmnes, et Mel B teenis mitmesugustes meelalahutussaadetes osaledes suuri summasid, kuid ka need on nüüdseks nelja tuule poole lennanud.

Teistel vürtsitüdrukutel on läinud Mel B-st paremini. Baby Spice’i ehk Emma Buntoni varandus on väidetavalt 22 miljonit naela (25 miljonit eurot), Mel C-l ehk Melanie Chisholmil on 27 miljonit naela (30 miljonit eurot), Ginger Spice’il ehk Geri Halliwellil 31,5 miljonit naela (35 miljonit eurot) ja Posh Spice ehk Victoria Beckham on neist oma 240 miljoni naelaga (273 miljonit eurot) kõige edukam hoolimata sellest, et ta oli kõige nõrgem laulja ja tantsija.