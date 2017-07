Merle Liivakul näpud põhjas?

«Kahvliahvi kokaraamatute» autori elu keerleb pere ja toidu ümber. Laste kaasamist toidutegemisse peab Merle oluliseks. Oma kunagises intervjuus nädalalehele Naisteleht on Merle öelnud:

«Laste kaasamine on väga oluline. Söömine ja toidu valmistamine on meie baastegevus. Kui lapsed saavad seda kogemust vähe, kasvavad sellised nagu mina. Mina ei saanud köögis kaasa toimetada, sest köök oli liiga väike. Terve põlvkond on hruštšovkades üles kasvanud. Toona ei kuulunud rikkalik köögielu ideaalide hulka. Emad tegid kähku toidu valmis ja kutsusid pere sööma. Tänapäevalgi on selliseid peresid, kus näiteks kiire elustiili tõttu kasutatakse poolfabrikaate. Koos ei tehtagi süüa või ei tehta piisavalt. Seda vähem tunneb laps toitu ja teab, mis on tervislik.

Väikestel lastel on vaja oma vanematega palju rohkem ühiseid tegevusi, kui me seda tunnistame. Seeläbi avalduvad ka lapse tegelikud anded ja huvid. Arvan, et ema-isaga külg külje kõrval tegutsemine on õnneliku lapsepõlve võti. Valmistad koos midagi head süüa, korjad metsas marju, oled automatkal.»

Kolme lapsega toimetamine ei ole aga alati lill, kui tahad olla nii suurepärane ema kui majanduslikult toimetulev inimene. Toidukulurida on aga Merlel õrn teema. Naine tunnistab, et on viimasel ajal liigagi tihti pidanud nuputama, mille eest jatta homme laud ja seepärast on Merle äärmiselt tänulik selle eest, et riik on leiutanud kolmanda lapse toetuse, vahendab Pere & Kodu.

Merle ja tema elukaaslase Hannes Praksi peres kasvavad pojad Johann ja Kõu ning tütar Lumi.