Endine luurejuht: Vladimir Putin oli üsna keskpärane KGB agent

Praegu 64-aastane Putin on mitmes intervjuus tunnistanud, et ta ei olnud tähtsal kohal, kuid talle meeldis olla agent, edastab The Sun.

Vladimir Putin KGB agendina / wikipedia.org

Nüüd 88-aastane Leonov oli KGBga seotud 1956 kuni 1991 ja Putin oli Dresdenis 1985 kuni 1990.

«Putin oli meie jaoks sobiv, sest ta oskas hästi saksa keelt. Kui ta oleks olnud ka hea agent, siis oleksime saatnud ta kas Lääne-Saksamaale või Austrisse, mitte aga oma liitlaste idasakslaste juurde,» teatas Leonov.

Ta lisas, et KGB tähtsad agendid saadeti Berliini, kus nad tegid koostööd Ida-Saksamaa julgeolekuteenistuse Stasiga ning selliseid agente ei saadetud kindlasti Dresdenisse.

Nõukogude Liidus hea Ladina-Ameerika eksperdina tuntud Leonovi teatel tekitas Putin KGBle oma ebatavalise käitumise ja arusaamadega probleeme ning ta hilines sageli kohtumistele. Selline käitumine oli KGBs skandaalne.

Putini sõnul võis ta olla KGBs vähetähtis, kuid samas kaitses ta Nõukogude Liidu kokkuvarisemisel KGB hoonet ja selles olnud dokumente vandaalide eest.

Leonovi sõnul on ta Venemaa tuleviku suhtes pessimistlik, sest tema arvates on president Putinist saanud «tsaar» ja ainuvalitseja.