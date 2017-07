Video: Amelia Earhart jäi 80 aastat tagasi kadunuks

Earharti ja ta kaaspiloodi Fred Noonani saatus kütab seni kirgi, sest nende saatuse kohta puuduvad kindlad andmed, edastab iltasanomat.fi.

Amelia Earhart / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

37-aastane Earhart tõusis oma Lockheed Electra lennukiga 2. juulil 1937 Paapua Uus-Guineast Laest õhku võttes suuna Howlandi saarele, kuid kadus Vaikse ookeani kohal lennates.

Amelia Earhart / Albert Bresnik/AP/Scanpix

Earhart teatas pärast paaritunnist lendu USA rannavalvelaevale Ithaca, et neil on vähe kütust alles, kuid maad ei ole kuskil näha. Umbes üks tund pärast seda teadet ei saanud lennujuhtimiskeskus Earhartiga enam kontakti.

USA kuulutas 1939. aastal Earharti ja Noonani surnuks, kuid nende säilmete otsingud jätkuvad seni.

National Geographicu teatel on aastate jookusl leitud Vaikses ookeanis asuvalt Nikumaroro atollilt, mis kuulub Kiribatile, leitud mitmeid objekte, mida saab seostada Earharti ja ta kaaslasega.

Metallitükk, mida uurijad seostavad Earharti lennukiga / TIGHAR/REUTERS/Scanpix

Möödunud kuul viidi atollile lõhnakoerad, kelle abil loodetakse seal oleva kohta rohkem infot saada.

Viimased paarkümmend aastat on Earharti otsinud The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) fond, mis on nimetatud atollile teinud juba 11 ekspeditsiooni, nüüdne on 12.

TIGHARi väljakaevamised Nikumaroro atollil / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Earharti ja Noonani saatuse kohta on välja käidud mitmeid teooriaid.

Oletatakse, et paar tegi hädamaandumise Nikumaroro atollil ja oli seal mõnda aega elus. TIGHAR uurijate arvates saatis Earharti lennuk pärast kadumist veel 57 raadiosignaali, millest osad tulid Nikumaroro lähistelt. Viimane raadiosignaal tuli 13. juulil 1937.

Juba 1940. aastal leiti Nikumarorolt 13 inimluud, mis uurijatelt uurijatele andmisel lõpuks kaotsi läksid. Juba siis kahtlustati, et tegemist võib olla Earharti ja Noonani säilmetega. 2012. aastal leiti atollilt tedretähni pleegitava näokreemi purk, mis oletatavalt võis kuuluda Earhartile.

«Teame, et Earhartil olid tedretähed ja ta pleegitas neid, sest talle need ei meeldinud,» sõnas TIGHARi juht Ric Gillespie pärast kreemipurgi leidmist.

Amelia Earhart / Personalities/Scanpix

USA valitsuse ametlik seisukoht on, et Earharti lennuk kukkus kütuse lõppedes Vaiksesse ookeani. Ka Smithsonian Institutioni lennundus- ja kosmosemuuseumi ekspertide arvates oli Lockheed Electral liiga vähe kütust, et Earhart ja Noonan oleks jõudnud Nikumarorole.

«TIGHARi uurijad tahavad oma teooriat tõestada ja selle tõttu otsivad kangekaelselt edasi. Loodan, et tema saatuse saladus laheneb ja kui ka ei lahene, siis ikkagi jättis ta suure pärandi lennundusse,» teatas lennundusmuuseumi esindaja Dorothy Cochrane.

Amelia Earhart / Albert Bresnik/AP/Scanpix

Kolmanda teooria kohaselt võisid Earhart ja Noonan langeda jaapanlaste kätte, surres nende vangidena.

Selle teooria pooldajate arvates olid ameeriklanna ja ta kaapiloot jaapanlaste vangilaagris kas Saipani või Marshalli saartel.

Kaks aastat tagasi teatas USA meedia, et Marshalli saarte hulka kuuluvalt Mili atollilt leiti metallitükke, mis võivad pärineda Earharti lennukist. Samas ei ole väidet, et piloodid hukkusid jaapanlaste vangidena suudetud lõpuni tõestada.

Earharti sugulane sõnas 2009. aastal meediale, et Jaapani kalalaev võis Vaikses ookeanis pärast lennuki allakukkumist päästa Earharti ja Noonani. Tema arvates suri Earhart haiguse tagajärjel enne kui Jaapani militaarvõimud ta tappa jõudsid ning Noonan tapeti.

Naisõiguslasest Earhart oli esimene naine, kes lendas 1932. aastal üle Atlandi ookeani.