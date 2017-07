Video: «Gothami» staar Donal Logue otsib sotsiaalmeedia abil oma kadunud last

Logue, kes kehastab selles sarjas detektiiv Harvey Bullockit, teatel nähti ta tütart viimati esmaspäeval, 26. juunil New Yorgis, edastab news.com.au.

Donal Logue / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Isa teatel oli lapsel seljas rohelist värvi kapuutsiga dressipluus, sinised teksad, roheline militaarparka ja peas pesapallimüts.

16-aastasel, kelle sünninimi on Arlo Logue, on käsil soovahetamine, sest ta tahab saada poisist tüdrukuks. Ta kasutab nüüd nime Jade Logue.

Donal Logue koos pojaga, kellest nüüd on saanud tütar Jade / Torii/Loud & Clear/Stella Pictures/Scanpix

Isa sõnul on ta valmis oma last aktsepteerima sellisena, nagu ta on ja ei esita enam liigseid küsimusi selle kohta, mis puudutab ta sugu.

«Ma armastan teda väga, kuid on inimesi, kes soovivad pisut segaduses noorele halba, ujudes tema ümber nagu haid. Kallis Jade, me ootame sind väga koju. Kõik, kes teavad, kus ta on või need, kellega ta koos on, palun andke märku. Oleme võtnud kontakti politsei, FBI ja teiste võimuorganitega. Ta kaaslastel võisid olla head kavatsused, kuid nüüdseks on need muutunud halvaks. Igatahes tuleks isikul või isikutel, kelle seltsis ta on, tuua ta nüüd koju. Mina ja ta ema ootame teda väga, me ei esita küsimusi, vaid ta on ära teeninud kallistused,» teatas näitleja Facebookis.

Iiri-Kanada kaksikkodakondsusega 51-aastane Logue oli abielus näitlejanna Kasey Walkeriga, neil on lisaks Jade’ile ka poeg Finn.