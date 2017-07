Stephen Hawking: Donald Trump võib meie planeedile korvamatut kahju tekitada

75-aastane Hawking sõnas BBCle, et Trumpi otsus viia USA Pariisi kliimaleppest välja võib meie planeedi kliimale halvasti mõjuda ning Maa liigub eluks mittekõlbliku keskkonna suunas nagu on Veenusel, kus temperatuurid on kõrged ja sajab happevihma.

Stephen Hawking / Joe Giddens/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Oleme punktis, kus kliimamuutust ei saa enam tagasi pöörata. Trumpi tegevuse tagajärjel võib Maast saada Veenus, kus tempertuur on 250 kraadi ümber ja sajab kõike hävitavat happelist vihma,» nentis tuntud teadlane.

Hawking lisas, et meie planeedil toimuva tõttu tuleb astuda samme, et elukõlblik keskkond alles ja inimkond kesktma jääks.

«Donald Trumpi suhtumine ja arusaamad mõjutavad meid kõiki, sest ta eesmärgiks on meie ilusa planeedi hävitamine, seades ohtu looduskeskkonnad ja nende säilimise tulevastele põlvedele,» jätkas kosmoloog.

Hawking on alates sellest, kui USA president teatas, et ta peab kliimamuutust väljamõeldiseks ja vandenõuteooriaks ning et USA peaks Pariisi kliimaleppest taganema, pidevalt Trumpi kritiseerinud.

Donald Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

2015. aasta detsembris sõlmisid 195 riiki Pariisis toimunud kliimakonverentsil lepingu, mille eesmärgiks on kliimasoojenemise pidurdamine.

Lepingu kohaselt peavad selle allkirjastanud riigid astuma samme, et globaalse keskmise õhutemperatuuri tõus jääks alla kahe kraadi ja selle eesmärgi täitmiseks tuleb õhku paisatavate kasvuhoonegaaside heitekogust vähendada.

Trump selgitas üks kuu tagasi, et ta ei pea arvestama globaalsega, kuna ta on USA president ja esindab ameeriklasi, mitte prantslasi, kelle riigis Pariisi kliimalepe sõlmiti.

USA presidendi arvates võtab 195 riigi sõlmitud Pariisi lepe tuhandetelt inimestelt töö ja samas on see lepe ameeriklaste üle irvitamine.

Vastavalt Pariisi kliimaleppe tingimustele ei saa USA sellest kohe välja astuda, vaid peab ootama 2019. aasta sügiseni ning alles siis saab esitada ametliku taotluse väljaastumiseks.