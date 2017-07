VIDEO: Purjus eestlane sõimas soomlanna rahvamassis häbematult läbi

Soomes, Hämeenlinnas toimus Guns N' Rosesi kontsert, mis meelitas kohale üle 60 000 kohaliku ja naabri. Kontserdil oli piirdega eraldatud baari- ja alkoholiala, mis inimeste rohkuse ning halvasti korraldatud liikumise tõttu pilgeni täis oli. Rahvast oli baaritelgi ees nii palju, et see üks hetk ähvardas lausa ümber kukkuda. Samuti olid piiripeal ka inimeste närvid ning ühel joogijanusel Eesti mehel katkes kannatus niivõrd äkiliselt, et üks soomlannast kaaskannataja mehe viha täies hiilguses maitsta sai.

"Sa oled saatanast," karjus soomlanna eestlase peale, kes naist valimatult mitu head minutit sõimanud oli ning järjekorras talle selga surus ja keskmist näppu vibutas. Tundub, et eestlane ei saanud aru, miks ta teekond alkoholini nii pikk ja katsumusterohke on. Mis on hullem kui eestlane Soomes? Purjus eestlane!