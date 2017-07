Staarrežissöör Quentin Tarantino kihlus palju noorema modelliga

54-aastane filmimees tegi 33-aastasele kaunitarile abieluettepaneku eelmisel nädalal. Nad on vahelduva eduga suhtes olnud alates 2009. aastast.

«See on tõsi. Me oleme väga õnnelikud ja elevil,» kinnitas Daniella.

Tarantino on varem rääkinud, et ta pole kindel, kas ta üldse kunagi abielluda tahab, sest ta soovib keskenduda karjäärile. Ta olevat kunagi olnud väga lähedal abiellumisele, kuid olnud rahul lõpuks sellega, et ta seda ei teinud.