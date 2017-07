Festivalikülalise ABC: Kuidas jääda telgis ellu, kui suvesooja napib?

Rummu karjääris toimus festival Into the Valley / Toni Läänsalu

Leidsime meeleoluka seltskonna, kes oli end telgi ees mõnusalt sisse seadnud. Tegemist on "vanade festivalikaladega", kes satuvad aastas vähemalt korra mõnele elektroonilise muusika suurüritusele.

Noored olid festivalile saabunud Stockholmist. Kuigi üritust on seltskond nautinud täiel rinnal, ei olnud nad ette valmistanud selleks, et Eestis ootab neid +14 kraadi suvesooja. Kuidas aga hoida end soojas sellise "pakasega"? Siinkohal paar nippi, mida noored jagasid: "Igal festivalil, kus plaanid telkida, võta kaasa vähemalt kaks mütsi, kaks jopet ja kummikud!" Peale selle on oluline taastumisprotsess. Siinkohal soovitavad Rootsi noored külastada lähimat spa-d. Sest see on parim, kuidas end soojendada.

