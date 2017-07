Rummu karjääris toimunud reivil siiani segased lood turvafirmaga!

Rummu karjääris toimus festival Into the Valley / Toni Läänsalu

Neli päeva kestnud põhjamaade ühele hinnatumale elektroonilise muusika festivalile eelnes palju arusaamatust seoses turvafirma Meeskond Security OÜ teatega, et nemad otsustavad loobuda festivali korraldajaga koostöö tegemisest. Nimelt andis päev enne festivali algust turvafirma Meeskond Security OÜ teada, et katkestab lepingu festivali korraldajaga – peamiseks põhjuseks väidetavalt lahkhelid, usaldamatus ja piletimüügi prognooside valearvestus. Festivali pressiesindaja Sophie Valencia Vogel ütles, et põhjuseks olid põhimõttelised erinevused. 29. juunil tuli aga ametlik pressiteade, mis ütles, et leitud on uus turvafirma ja muretsema ei pea.

Turvafirma, kellega otsustati viimasel hetkel koostööd teha, oli Ares Security. Rääkisime lähemalt turvameeskonna esindaja Dmitri Motšikiniga: „Sain 22. juuni õhtul teada, et Into the Valley otsib turvameeskonda“ räägib Dmitri. "Tundub, et nad helistasid kõik turvafirmad Eestist läbi ja kõik ütlesid neile ei.“

Dmitri räägib, et nendepoolne otsus tuli viimasel hetkel: „Lõpuks otsustasin siiski neid hädast välja aidata.“ Lausub Dmitri. "23. juuni hommikul saime ka politseilt nõusoleku." Seega, turvafirma oli valitud juba eelnevalt - ametlik teade tuli Meeskond Security poolt 28. juunil.

Kuidas on muusikafestival möödunud ja kuidas on võimalik ühe päevaga turvameeskonda ettevalmistada üritusele, kuhu on oodata ligi 6000 inimest! Dmitri Motšikin tunnistab, et festivali päevade jooksul on tehtud ületunde, aga kuna Ares Security on tegutsenud ligi 6 aastat, siis on neil piisav kogemus võtta ette selline suur vastutus. Kõige olulisemaks peab Motšikin seda, et külastajalele oleks tagatud turvalisus ning keegi ei "terroriseeriks" festivali publikut. Kuidas on seni toime tuldud ja kas on mõni intsident aset leidnud?

„Festival on möödunud rahulikult“ räägib Dmitri. "Rahvas on väga sõbralik. Mõned ülejoonud inimesed on olnud, kelle oleme pidanud festivali alalt välja saatma, aga muidu ei ole politseile pidanud kedagi üle andma.“ Lausub Ares Security esindaja.



Mis aga puudutab festivaliala naabruses elavaid inimesi, kes väidetavalt on olnud vastu sellisele suurele muusikaüritusele, siis selgub, et olukord on oluliselt kergem - sealne rahvas tegeleb oma igapäevaelu toimingutega rahulikult edasi. Mõni võtab festivali lausa tervitusega vastu - millal viimati nii palju inimesi korraga Rummu karjääri külastas?

