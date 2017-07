8 asja, mida targad inimesed kunagi ei ütle

Piinliku olukorra vältimiseks panime kirja kaheksa lauset, mida peaksid vältima, kui tahad paista arukamana.

1. «Sa näed väsinud välja!»

Väsinud inimesed on äärmiselt ebaatraktiivsed - neil on kottis silmaalused ja sassis juuksed, neil on raske keskenduda ja nad on nii pahurad, kui saab veel olla, seletab Travis Bradberry väljaandes Talentsmart.

2. «Sa oled kaalust alla võtnud.»

Bradberry märgib, et see märkus võib mõjuda kriitiliset ja see vihjab, et pidasid seda inimest varem paksuks.

3. «Sa näed oma vanuse kohta hea välja.»

Inimesed ei taha, et neile tehakse komplimente nende eaga seoses. Tõelises komplimendis puuduvad sellised võrdlused.

4. «Reeglid on selleks, et neid rikkuda!»

Ei, see ei ole nii. See on täpselt vastand sellele, milleks reeglid mõeldud on!

5. «Muutused on head.»

Ei, kõik sõltub sajaprotsendiliselt sellest, milles nimetatud muutus seisneb.

6. «Kui see on sinu jaoks mõeldud, ei lähe see sinust mööda!»

Läheb küll.

7. «Rahune maha.»

Töökohaekspert Lynn Taylor soovitab mitte kunagi neid sõnu lausuda. Kellelegi ei meeldi seda kuulda ja see kõlab ebameeldivalt ja ebaprofessionaalselt.

8. «See on väga unikaalne!»

Unikaalne tähendab ainulaadset, ainsat olemasolevat: «Kui miski on ainulaadne, ei saa sellel olla ainulaadsuse erinevaid tasemeid.»