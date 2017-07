HRL-i korraldaja Rummu fiaskost: see on ennekuulmatu

«Ma ei arva, et see on väga hea mõte. Mitte selle pärast, et inimesed kipuksid kuidagi laamendama või käest ära minema,» märkis Haavandi.

«Aga kui ei ole politsei ja turvafirma kooskõlastust... Tegemist on ikkagi massiüritusega ja kui keegi ei kontrolli, mis inimestel kaasas on, siis minus tekitab see natuke kõhedust. Aga äkki on nii toredad inimesed, et ei ole vajagi?» lisas ta. «Turvameeskond on ikka selleks, et inimesi aidata, mitte selleks, et kedagi maha väänata.»

Vaata pikemalt Elu24 videost!