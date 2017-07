Britta Soll pääses üle noatera: arst ütles, et mu seisund on eluohtlik - tromb oli jõudnud juba kopsu

Britta arvas, et ta on jala lihtsalt ära tõmmanud, ja läks samal päeval trennigi. Öösel jalg valutas ja kuumas ning perearsti nõuandeliinile helistades selgus, et tegu võib olla trombiga.

Abikaasa mahitusel sõitis Britta EMOsse, kus ta mitmetunnise ootamise järel palavikus värises.

Kuid pärast ultraheli käis kõik väga kiiresti: «Arst ütles, et mu seisund on eluohtlik. Tromb oli jõudnud juba kopsu, edasine oli ilmselt lühikese aja küsimus.»

