Cindy Crawfordi 15-aastane tütar Kaia saab «ebasündsa» pildi eest uut ja vana

15-aastane Kaia avaldas Instagramis foto, millel ta poseerib vaid hommikumantlis.

Pilt on saanud hulgaliselt vastukaja. Paljude arvates on pilt täiesti kohatu, kuna tegu on nii noore tüdrukuga. Teised ütlevad, et tegelikult Kaia ei paljastanudki midagi rohkemat, kui näiteks suvist kleiti kandes näha oleks.

Vaata pilti! Mida arvad Sina?