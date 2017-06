Kaksikute nimed teada! Beyoncé ahvis Marilyn Jurmanit?

Beyoncé ja Jay Z pole küll laste nimesid avalikustanud, kuid TMZ andmetel võib üsna kindel olla, et nendeks on Rumi Carter ja Sir Carter.

Nimelt andis Beyoncé ja Jay Z juhitud firma - mis omab kaubamärgina ka nende nimesid - äsja sisse avalduse, millega soovitakse kaubamärgina registreerida nimed Rumi Carter ja Sir Carter.

Carterite impeerium saab nüüd neid nimesid kasutada parfüümidel, kosmeetikal, võtmehoidjatel, beebide närimisrõngastel, lapsevankritel, tassidel, veepudelitel, juuksepaeladel, mängukaartidel, kottidel, spordipallidel, kõristitel ja nipsasjadel.

Räppari ja popdiiva peres kasvab ka viieaastane tütar Blue Ivy Carter.

Beyonce ja Jay Z / Scanpix

Huvitav kokkusattumus on see, et Eestis ebatavalise nime Rumi pani lauljatar Marilyn Jurman aprillis sündinud pisitütrele. Rumi on populaarne nimi Jaapanis ning see tähistab ilu ja elu voolavust.