Näitleja Sean Bean abiellus viiendat korda, nüüd pea poole noorema naisega!

58-aastase staari väljavalituks on 32-aastane endine lapsehoidja Ashley Moore, kirjutab Daily Mail. Romantiline laulatus leidis aset reede hommikul Dorsetis neljakümne lähedasema sõbra ja pereliikme ees. Pruut kandis Alice Temperley disainitud traditsioonilist valget pulmakleiti.

«Pulmas olid peamiselt lähedased pereliikmed ja sõbrad. Kohal oli ka Anna Friel, kes mängib Seaniga sarjas «Broken»,» rääkis näitleja esindaja. «Anna tütar Gracie oli pruutneitsi ja laulis pulmas Elvise laulu «Can't Help Falling In Love». Ta mängis seda ka kitarril, kui Ashley altari ette astus,» rääkis esindaja.

Sean Bean ja tema abikaasa Ashley pulmapäeval / Scanpix

«Sean on tohutult õnnelik. Ma pole kunagi varem näinud teda nii armununa, pühendununa ja õnnelikuna, kui ta on Ashleyga. Nad on koos väga armsad.»

Sean ja Ashley kohtusid viie aasta eest New Yorgis. Paari romantilised mesinädalad lükkuvad mõneks ajaks edasi, kuna Seanil on hetkel väga tihe töögraafik.

Sean Bean ja Ashley Moore tänavu mais / Scanpix

Sean on varem rääkinud, et ta ei plaaninud uuesti abielluda, kuid pärast Ashleyga kohtumist muutis ta meelt.

«Mul polnud plaanis abielluda, kuid ma ei plaaninud ka kohtuda kellegi nii võrratuga kui Ashley!» ütles Sean hiljuti Daily Mailile. «Ma ei suuda ära oodata, millal algab meie ühine elu!»

Neli varasemat abielu

Sean abiellus juuksur Debra Jamesiga 1981. aastal, kui ta oli vaid 21-aastane.

1990. aastal abiellus ta näitlejanna Melanie Hilliga, kellega ta oli koos seitse aastat. Neil on ka kaks tütart.

Beani kolmandaks naiseks sai 1997. aasta novembris Abigail Cruttenden, kellega tal sündis tütar Evie. Paar läks lahku vaid mõni kuu pärast lapse sündi.

2008. aasta veebruaris astus Bean altari ette näitlejanna Georgina Sutcliffe'iga, kuid see liit kestis vaid kaks aastat.